Tote Frau nach Wohnungsbrand

Nr. 1552

Gestern Mittag wurde eine tote Frau nach einem Wohnungsbrand in Plänterwald gefunden. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Nachbar den Brand in dem mehrgeschossigen Mehrfamilienhaus in der Straße Neue Krugallee gegen 13.15 Uhr bemerkt und die Einsatzkräfte informiert haben. Die Feuerwehr löschte die Flammen im Erdgeschoss, konnte jedoch die 72-jährige Wohnungsmieterin nur noch tot aus ihrer Wohnung bergen. Die weiteren Ermittlungen zur Brand- und Todesursache dauern an.