Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nr. 1548

Die Polizei Berlin sucht Zeuginnen und Zeugen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw am Donnerstag, den 4. Juli 2024, kurz nach 13 Uhr, in Moabit. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein grauer Daimler-Chrysler aus Richtung Wilsnacker Straße kommend in den Kreuzungsbereich Turmstraße/Stromstraße ein. Ein weißer Suzuki Swace befuhr zum gleichen Zeitpunkt die Stromstraße von der Bugenhagenstraße kommend in Richtung Alt-Moabit. Auf der Kreuzung stießen die beiden Pkw zusammen. Einer der beiden Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zum Hergang machen?

Wer kann Angaben zu den Ampelschaltungen der oben genannten Kreuzung zum Zeitpunkt des Unfalls machen?

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West) im Hohenzollernring 125 im Ortsteil Falkenhagener Feld unter der Telefonnummer (030) 4664-272310 (zu Bürodienstzeiten) und (030) 4664-271010/1 (außerhalb der Bürodienstzeiten) oder per E-Mail entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei Berlin können Hinweise gegeben werden.