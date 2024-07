Nach versuchtem Einbruch festgenommen

Nr. 1547

In der vergangenen Nacht nahm die Polizei drei Männer in Marienfelde fest, die im Verdacht stehen, zuvor einen Einbruchsversuch in eine Wohnung unternommen zu haben. Gegen Mitternacht soll ein Anwohner in der Malteserstraße verdächtige Geräusche im Hausflur eines Mehrfamilienhauses wahrgenommen haben. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Zivilfahnder trafen im Zwischenflur des Gebäudes drei vermummte und flüchtende Personen an und nahmen zwei von ihnen fest. Dem dritten Flüchtenden gelang es zunächst, in einen Fahrstuhl zu steigen. Weitere Einsatzkräfte erwarteten ihn im Erdgeschoss und nahmen ihn schließlich nach Verlassen des Fahrstuhls ebenfalls fest. An einer Wohnungstür bemerkten die Einsatzkräfte eine Vielzahl von Hebelspuren und fanden zurückgelassene Werkzeuge vor. Die Einsatzkräfte brachten die 26-, 27- und 30-jährigen Festgenommenen zum Zwecke einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam, aus dem das Trio nach Überprüfung der jeweiligen Wohnsitze entlassen wurde. Das Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernahm die weiteren Ermittlungen.