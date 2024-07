Nr. 1546

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 17 haben gestern Nachmittag am Leopoldplatz einen gesuchten Tatverdächtigen wiedererkannt und festgenommen. Er soll für einen besonders schweren Fahrraddiebstahl auf dem Gelände eines Krankenhauses vor einer Woche verantwortlich sein. Außerdem steht er im Verdacht, an weiteren Diebstählen hochwertiger Räder beteiligt gewesen zu sein. Bei der Durchsuchung des 36-Jährigen gegen 15.30 Uhr fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel und stellten fest, dass gegen den Mann zudem ein offener Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung vorlag. Er wurde in Gewahrsam genommen.