Nach Sachbeschädigung - Unbeteiligter stört polizeiliche Maßnahmen und leistet Widerstand

Nr. 1545

Gestern Abend störte ein Mann polizeiliche Maßnahmen im Ortsteil Prenzlauer Berg. Gegen 18.30 Uhr beobachteten eine Polizistin und ein Polizist, die für Objektschutzmaßnahmen an der Prenzlauer Allee eingesetzt waren, einen Mann beim Beschmieren eines Containers. Während der Identitätsfeststellung des 49-Jährigen erschien ein unbeteiligter 47-Jähriger und versuchte wiederholt, die Maßnahme zu verhindern. Die Einsatzkräfte sprachen einen Platzverweis an den Störer aus, dem dieser jedoch nicht nachkam. Stattdessen versuchte er, sich der Feststellung seiner Personalien zu entziehen, indem er Widerstand leistete. Außerdem beleidigte er die Einsatzkräfte. Im Zuge der anschließenden Festnahme verletzte sich eine Polizistin bei den andauernden Widerstandshandlungen des Mannes am Knie. Sie konnte jedoch ihren Dienst fortsetzen. Sowohl der Tatverdächtige der Sachbeschädigung als auch der Tatverdächtige des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Ort entlassen. Das örtliche Abschnittskommissariat ermittelt in beiden Fällen.