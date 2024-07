Alkoholisierter Mann von Straßenbahn angefahren

Nr. 1544

Heute früh wurde in Mitte ein Fußgänger von einer Straßenbahn angefahren. Nach den bisherigen Erkenntnissen stürzte der alkoholisierte 57-Jährige gegen 3.30 Uhr ohne Fremdeinwirkung an der Fußgängerfurt am Henriette-Herz-Platz auf die Straßenbahngleise und blieb dort sitzen. Der Fahrer einer kurz danach einfahrenden Straßenbahn konnte offenbar nicht rechtzeitig bremsen und fuhr den Mann an. Dadurch geriet der 57-Jährige bis zur Hüfte unter die Straßenbahn und zog sich erhebliche Verletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht dem Vernehmen nach nicht. Der 48-jährige Straßenbahnfahrer stand unter dem Eindruck des Geschehens und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrsunfallkommando der Polizeidirektion 5 (City) hat die Ermittlungen am Unfallort übernommen.