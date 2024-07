Angeblicher Käufer raubt Handy – Wer kennt diesen Mann?

Nr. 1543

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Kriminalpolizei nach einem Tatverdächtigen zu einem besonders schweren Raub. Am Samstag, den 10. Juni 2023, gegen 15.15 Uhr, soll sich ein damals 52-Jähriger über ein privates Verkaufsportal mit dem Unbekannten an seiner Wohnanschrift am Wilhelmsruher Damm im Ortsteil Märkisches Viertel verabredet haben, um ein Smartphone zu verkaufen. Der Tatverdächtige erschien in Begleitung einer bereits identifizierten Frau und soll zunächst vorgegeben haben, das Handy kaufen zu wollen. Dann soll er dem 52-Jährigen jedoch Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben und mit dem Handy geflüchtet sein. Als ihm der 52-Jährige nachlief, soll der Gesuchte ihn mit einem Teleskopschlagstock geschlagen haben, so dass der Mann eine Kopfplatzwunde erlitt.

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort des Unbekannten machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in Wedding unter der Rufnummer (030) 4664-173131, per E-Mail oder über die Internetwache entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.