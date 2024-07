Verkehrsunfall - Skater kollidiert mit Auto

Nr. 1540

Gestern Vormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Kreuzberg. Gegen 11.20 Uhr war ein Mann auf der Köthener Brücke mit einem Skateboard in Richtung Köthener Straße unterwegs. An der Kreuzung zum Reichpietschufer soll der 24-Jährige Zeugenaussagen zufolge die rote Ampel missachtet haben. Beim Passieren der Kreuzung kollidierte er mit einem Auto. Durch die Wucht des Zusammenstoßes schlug der Skater hinter dem Auto auf der Fahrbahn auf. Dabei erlitt er eine Platzwunde an der Schläfe sowie Frakturen an der Halswirbelsäule, am rechten Oberarm und an der Brustwirbelsäule. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 73-jährige Autofahrerin erlitt durch die geborstene Windschutzscheibe Schnittverletzungen an den Händen, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab. Das Verkehrsunfallkommando der Polizeidirektion 5 (City) übernahm die Ermittlungen am Unfallort.