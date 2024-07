Mann im U-Bahnhof angegriffen – Wer erkennt die Abgebildeten?

Nr. 1539

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus Überwachungskameras bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung von drei bislang unbekannten Tatverdächtigen zu einer gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung im U-Bahnhof Alexanderplatz am Sonntag, dem 22. Mai 2022. Gegen 5.10 Uhr soll es am Bahnsteig der U-Bahnlinie U2 zwischen einem damals 23-Jährigen und einer Gruppe, zu der die abgebildeten drei Tatverdächtigen gehörten, zu Streitigkeiten gekommen sein. Aus der Gruppe heraus soll der junge Mann dabei gemeinschaftlich geschlagen, getreten und mit einer Glasflasche attackiert worden sein. Er erlitt dabei Verletzungen im Gesicht und am Kopf.

Wer hat die Tatverdächtigen vor oder nach der Tat gesehen?

Wer kann Angaben zur Identität der Tatverdächtigen oder zu ihren Aufenthaltsorten machen?

Wer kann weitere Hinweise zum Tathergang und gegebenenfalls zur Fluchtrichtung der Tatverdächtigen geben?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) in der Perleberger Straße 61A in 10557 Berlin-Moabit unter der Telefonnummer (030) 4664-574118 (zu Bürodienstzeiten) und (030) 4664-571100 (außerhalb von Bürodienstzeiten) oder per E-Mail entgegen. Auch über die Internetwache sowie an jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.