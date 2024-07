Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1538

Bei einem Verkehrsunfall in Alt-Friedrichsfelde wurde gestern Nachmittag ein Radfahrer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Auto gegen 15.30 Uhr die Straße Alt Friedrichsfelde in Richtung Paul-Gesche-Straße und bog nach rechts in diese ein. Dabei stieß er mit einem 63-jährigen Radfahrer zusammen, der in gleicher Richtung auf dem Fahrradschutzstreifen unterwegs war. Der Radfahrer stürzte und zog sich dabei Knochenbrüche und eine Kopfverletzung zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 3 (Ost) hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.