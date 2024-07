Mann droht mit Explosion – Festnahme durch Spezialeinsatzkräfte

Nr. 1537

Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes nahmen gestern Abend einen 47-Jährigen in seiner Wohnung in Prenzlauer Berg fest. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen soll der Mann gegen 20.30 Uhr auf dem Gehweg der Grellstraße einen Passanten mit einer Eisenstange bedroht haben. Im Anschluss zog er sich in seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in derselben Straße zurück und warf von dort diverse Gegenstände aus dem Fenster. Weil er alarmierten Einsatzkräften der Polizei damit drohte, einen Sprengsatz zu zünden, sobald diese seine Wohnung betreten, wurden Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes hinzugezogen. Diese verschafften sich Zugang zu der Wohnung, in der sie den 47-Jährigen festnahmen. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte eine Attrappe einer Granate und stellten diese sicher. Der Mann wurde unverletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär auf einer psychiatrischen Station aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen hat das örtlich zuständige Abschnittskommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.