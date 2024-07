Versuchte Brandstiftung in einer Justizvollzugsanstalt

Nr. 1535

In der vergangenen Nacht kam es zu einer versuchten Brandstiftung auf dem Gelände einer Justizvollzugsanstalt im Kiefheider Weg in Heiligensee. Den bisherigen Ermittlungen zufolge bemerkte ein Justizvollzugsbeamter kurz nach Mitternacht einen entzündeten selbstgebauten Brandsatz am Boden einer Auffahrt. Beamte der Justizvollzugsanstalt konnten das Feuer unmittelbar löschen, bevor es auf weitere Bereiche übergreifen konnte. Zu keinem Zeitpunkt bestand Gefahr für die Insassen oder Bediensteten. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.