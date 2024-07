Feuer in Mehrfamilienhaus – mutmaßliche Brandstifterin flüchtig

Nr. 1533

Nach bisherigen Erkenntnissen hat eine Frau gestern einen Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Wedding gelegt. Gegen 12.30 Uhr riefen Anwohner Polizei und Feuerwehr in die Liebenwalder Straße, nachdem sie Brandgeruch wahrgenommen hatten. Da in der betreffenden Wohnung niemand öffnete, verschafften sich die Polizeikräfte gewaltsam Zutritt. Eine Einsatzkraft musste sich anschließend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ambulante ärztliche Behandlung begeben. Brandbekämpfer der Berliner Feuerwehr löschten das Feuer, bevor es auf weitere Wohnungen übergreifen konnte. Die Hausbewohner mussten zeitweise evakuiert werden. Der 40-jährige Hauptmieter der Brandwohnung erschien am Ort und berichtete, dass er zuvor in seiner Wohnung Besuch empfangen hatte. Unter den Gästen befand sich eine 23-jährige Frau, die nach bisherigen Erkenntnissen verdächtigt wird, den Brand gelegt zu haben, nachdem der Hauptmieter und andere Gäste zeitweilig die Wohnung verlassen hatten. Die Frau soll geflüchtet sein. Nach ihr fahndet nun das ermittlungsführende Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.