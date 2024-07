Radfahrer mit Kopfverletzung im Krankenhaus

Nr. 1532

Gestern Nachmittag zog sich ein Radfahrer in Wilmersdorf bei einem Verkehrsunfall erhebliche Verletzungen zu. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand fuhr der 20-Jährige gegen 16.45 Uhr mit einem E-Bike vom Gehweg der Rudolstädter Straße in den Fließverkehr auf die Fahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 62-Jährigen in Richtung Hohenzollerndamm gesteuert wurde. Der Radfahrer, der ohne Helm unterwegs war, erlitt neben inneren Verletzungen auch eine Schädelfraktur. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer soll unter Alkoholeinfluss gestanden haben und musste sich in einem Polizeigewahrsam einer Blutentnahme unterziehen. Für die Unfallaufnahme musste die Rudolstädter Straße zwischen Hohenzollerndamm und Warneckstraße von circa 17 Uhr bis circa 19.45 Uhr vollständig gesperrt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).