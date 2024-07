Spätkauf überfallen – zwei Festnahmen

Nr. 1530

In der vergangenen Nacht nahmen Polizeieinsatzkräfte zwei junge Männer nach einem Überfall auf einen Spätkauf in Friedrichshain fest. Nach bisherigem Kenntnisstand betraten vier Personen gegen 2.30 Uhr einen Spätkauf in der Grünberger Straße, packten sowie würgten den 59-jährigen Angestellten und forderten Geld. Als dieser kein Geld herausgab, ging ein Unbekannter zur Kasse, öffnete diese gewaltsam und nahm die Einnahmen an sich. Ein 38-jähriger Zeuge, der dem Angestellten helfen wollte, wurde von den Unbekannten zu Boden gebracht und am Kopf verletzt. Als Polizeieinsatzkräfte im Rahmen von Streifentätigkeiten auf die Situation aufmerksam wurden, eilten sie in den Laden, woraufhin die mutmaßlichen Räuber durch ein hinteres Fenster flüchteten. Im Zuge der Nacheile nahmen die Einsatzkräfte zwei Tatverdächtige im Alter von 19 und 20 Jahren fest. Den anderen beiden gelang die Flucht. Die beiden Festgenommenen wurden der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) überstellt. Sie sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Der verletzte Angestellte, der Schmerzen am Hals erlitt, sowie der Zeuge mussten zunächst nicht ärztlich behandelt werden.