Tankstelle ausgeraubt

Nr. 1529

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen eines bewaffneten Raubüberfalls zum Ortsteil Märkisches Viertel alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen betrat dort ein Unbekannter gegen 0.40 Uhr eine Tankstelle am Wilhelmsruher Damm und bedrohte den 25-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe. Er forderte das Öffnen der Kasse. Als der Angestellte dem nachkam, entwendet der Tatverdächtige das darin befindliche Geld. Anschließend flüchtete der Mann mitsamt der Beute in unbekannte Richtung. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).