Festnahmen nach Verdacht des besonders schweren Landfriedensbruchs

Nr. 1528

Vergangene Nacht wurden Einsatzkräfte wegen körperlichen Auseinandersetzungen zweier Personengruppen nach Neukölln alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen Mitternacht in der Silbersteinstraße zwischen diesen Gruppen zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein, die in körperlichen Auseinandersetzungen gipfelten. Im Zuge der körperlichen Angriffe wurden laut Zeugenaussagen diverse Gegenstände eingesetzt, darunter auch ein Baseballschläger sowie ein Pfefferspray. Die alarmierte Polizeikräfte nahmen insgesamt sieben Tatverdächtige im Alter von 14, 15, zweimal 16, 20, 22 und 24 Jahren fest. Alle anderen der insgesamt wohl 25 beteiligten Personen entfernten sich beim Eintreffen der Polizei unerkannt. Bei der Festnahme sprühte eine der Personen mit dem Pfefferspray in die Gruppe, wobei ein Polizist hierdurch Atemwegs- und Augenreizungen erlitt. Die Polizeikräfte beschlagnahmten eine Unterarmkrücke, einen Baseballschläger, einen Parkpfosten sowie einen Gürtel, die im Nahbereich als mutmaßliche Tatmittel aufgefunden wurden. Der 16- und der 20-Jährige wurden aufgrund fehlender Ausweisdokumente erkennungsdienstlich behandelt. Der Jüngere wurde im Anschluss seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Auch die beiden Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren konnten nach den polizeilichen Maßnahmen wieder von ihren Erziehungsberechtigten in Empfang genommen werden. Der verletzte Polizeibeamte konnte seinen Dienst fortsetzen. Die Gründe der Auseinandersetzung und alle weiteren dazugehörigen Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übernommen.