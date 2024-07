Mit Glasflasche verletzt

Nr. 1527

Gestern Abend verletzte ein Mann einen anderen Mann und eine Frau in Marzahn mit einer Glasflasche. Nach bisherigem Kenntnisstand soll ein 22-Jähriger gegen 2.45 Uhr in der Straßenbahn der M6 nach einem vorangegangenen verbalen Streit mit der Tramfahrerin auf Höhe der Landsberger Allee mit einer Glasflasche gegen die Tür der Straßenbahn geschlagen haben. Ein 39-jähriger Fahrgast sei hinzugekommen und habe den Randalierer aufgefordert, das zu unterlassen. Daraufhin soll der Angreifer dem Mann die Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben, so dass diese vom Kopf des Verletzten abprallte und gegen den Hinterkopf einer 25-Jährigen geschleudert wurde. Der Angegriffene erlitt eine Platzwunde am Kopf. Er kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Frau erlitt ein Hämatom am Kopf und lehnte eine Behandlung ab. Die Polizeikräfte führten einen Atemalkoholtest beim Tatverdächtige durch, welcher einen Wert von mehr als 1,4 Promille ergab. Im Anschluss der Personalienfeststellung durfte der Tatverdächtige seinen Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen der Polizeidirektion 3 (Ost) dauern an.