Auseinandersetzung im Lokal

Nr. 1524

In der vergangenen Nacht erlitten im Rahmen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in Schöneberg mehrere Personen Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen sollen gegen 23.30 Uhr in einem Lokal in der Martin-Luther-Straße sechs Männer im Alter von 22, 33, 34, 35, 36 und 38 Jahren eine andere Personengruppe angegriffen haben. Zuvor sei zwischen den beiden Gruppen ein Streitgespräch entstanden, in dessen weiterem Verlauf die Tatverdächtigen die Männer im Alter von 36, 37, 39, 38, 48 sowie eine Frau im Alter von 34 Jahren mit den Fäusten in ihre Gesichter geschlagen haben sollen. Die Angestellte der Lokalität alarmierte die Polizei, die die Personengruppen auseinanderbrachte und voneinander trennte. Nach Personalienfeststellungen wurden die Beteiligten wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Es wurden insgesamt sieben Personen verletzt, darunter auch eine Frau im Alter von 33 Jahren, die versucht haben soll, dazwischen zu gehen. Rettungskräfte brachten fünf Personen davon zur Behandlung in Krankenhäuser. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs und der gefährlichen Körperverletzung führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).