Kradfahrer bei Alleinunfall verletzt

Nr. 1522

Passanten alarmierten gestern Abend Polizei und Rettungskräfte, nachdem sie einen sogenannten Alleinunfall eines Kradfahrers in Tegel beobachtet hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 65-jährige Kradfahrer die Karolinenstraße in Richtung Heiligenseestraße befahren haben. Ohne fremdes Zutun sei er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, gegen eine Bordsteinkannte gefahren und schließlich gegen ein Schutzgeländer geprallt. Dabei zog er sich erhebliche Verletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wo er notoperiert werden musste. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.