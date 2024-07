Nach Verkehrsunfall weitergefahren

Nr. 1520

Gestern Nachmittag berührte eine bisher noch unbekannte Person mit dem Außenspiegel eines Autos einen Radfahrer in Mitte, der daraufhin zu Fall kam und einen Armbruch sowie Schürfwunden erlitt. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr in der Chausseestraße in Fahrtrichtung Schwartzkopfstraße. Beide waren in dieselbe Richtung unterwegs. Die unbekannte Person in dem Auto soll nach dem Unfall noch kurz abgebremst haben, entfernte sich dann aber unerlaubt vom Unfallort. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den verletzten 34-Jährigen zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) hat im Rahmen der weiteren Ermittlungen die Suche nach der vom Unfallort weggefahrenen Person aufgenommen.