Nr. 1519

In der vergangenen Nacht wurde in Friedrichshain ein mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen. Kräfte der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) beobachteten den 23 Jahre alten Tatverdächtigen bei Verkaufsgeschäften gegen 23 Uhr in der Simon-Dach-Straße und am Franz-Mehring-Platz. Als die Einsatzkräfte an den Tatverdächtigen herantraten, flüchtete er zunächst, konnte aber dann auf einem Hinterhof in der Koppenstraße festgenommen werden. Dabei setze er sich heftig zur Wehr. Nach der Durchsuchung des 23-Jährigen beschlagnahmten die Einsatzkräfte verschiedene bei ihm gefundene Betäubungsmittel in abgepackten Verkaufseinheiten, mutmaßlichen Handelserlös in mittlerer dreistelliger Höhe, Arzneimittel und ein Mobiltelefon. Bei der Festnahme erlitt der Tatverdächtige Schürfwunden und eine Augenreizung. Nach ambulanter Behandlung musste er sich im Gewahrsam einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen. Anschließend wurde er an ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übergeben. Er muss sich nun wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.