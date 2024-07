Verdacht eines Tötungsdelikts – 7. Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1518

Nach dem Tod einer 69-Jährigen in Britz liegen nunmehr Anhalte dafür vor, dass sie Opfer eines Tötungsdelikts wurde. Diese Erkenntnisse brachte eine gestern durchgeführte Obduktion. Die Frau wurde zunächst am vergangenen Donnerstag tot in ihrer Wohnung in der Pintschallee aufgefunden. Die 7. Mordkommission hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.