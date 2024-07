Verletzter Mann nach Raub

Nr. 1516

Gestern Nachmittag erlitt ein Mann bei einem Raub in Tempelhof eine Stichverletzung am Rücken. Nach bisherigem Kenntnisstand wollte ein 21-Jähriger in Begleitung eines 23-Jährigen eine Goldmünze verkaufen. Über einen Bekannten, der bei dem Treffen ebenfalls dabei gewesen sein soll, wurde dazu gestern gegen 16 Uhr ein Treffen mit einer Person in der Straße Alt-Tempelhof Ecke Neue Straße ausgemacht. Nach Übergabe der Münze an den Unbekannten schlug dieser dem 21-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Es entwickelte sich anschließenden ein Gerangel, woraufhin zwei weitere Unbekannte dazukamen. Einer dieses Duos zog eine Machete hervor und rannte auf die 21- und 23-Jährigen zu, die wiederum versuchten wegzurennen. Bei der Flucht stieß der 23-Jährige mit einer unbekannt gebliebenen Passantin zusammen, woraufhin er eingeholt und von dem Unbekannten mit der Machete verletzt wurde. Erst bei der weiteren Flucht bemerkte der 23-Jährige die Verletzungen am Rücken und begab sich zusammen mit dem 21-Jährigen zum Polizeiabschnitt 44 in der Götzstraße. Dort wurde seine Verletzung von Polizeieinsatzkräften erstversorgt und ein Rettungswagen alarmiert, der ihn in ein Krankenhaus brachte. In der Klinik wurde er zur Behandlung stationär aufgenommen. Die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.