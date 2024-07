Autotür geöffnet, Radfahrer verletzt

Nr. 1515

Gestern Nachmittag ereignete sich in Plänterwald ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr eine 47-Jährige gegen 14.15 Uhr in der Kiefholzstraße in eine Parkbucht, öffnete anschließend die Fahrertür und übersah dabei offenbar einen 70-jährigen Radfahrer, der zu diesem Zeitpunkt den links neben der Parkbucht befindlichen Fahrradweg in Fahrtrichtung Dammweg befuhr. Der Radfahrer prallte gegen die Tür, ging zu Boden und erlitt unter anderem einen Hüftbruch. Er kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.