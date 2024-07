Auto überschlägt sich auf der A111

Nr. 1514

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Charlottenburg-Nord alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 18-jähriger Autofahrer gegen 14.30 Uhr die A 111 stadtauswärts zwischen den Anschlussstellen Heckerdamm und Flughafen Tegel befahren haben. Als der Mann vom linken auf den mittleren Fahrstreifen habe wechseln wollen, übersah er das Fahrzeug eines dort fahrenden 46-Jährigen. Es kam zur Kollision, wodurch der Wagen des 18-Jährigen sich überschlug und gegen einen weiteren Wagen prallte. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen, der Heranwachsende konnte sich jedoch eigenständig aus dem Wrack befreien. Kräfte der in der unweiten Julius-Leber-Kaserne stationierten 13. Kompanie des Feldjägerregiments 1 der Bundeswehr unterstützten die Arbeiten und sperrten den Bereich ab. Der 18-Jährige erlitt Kopfverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrer der anderen am Unfall beteiligten Wagen blieben unverletzt. Während der Bergungsarbeiten war die Auffahrt Heckerdamm komplett gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.