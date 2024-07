Mann nach Streitigkeiten im Krankenhaus

Nr. 1512

Ein Mann erlitt in der vergangenen Nacht nach einer Auseinandersetzung in Charlottenburg lebensbedrohliche Verletzungen. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es zwischen dem 47-Jährigen und mehreren bisher Unbekannten gegen 3.30 Uhr am Mierendorffplatz zunächst aus bisher unbekannten Gründen zu Streitigkeiten. Im Zuge dieser Streitigkeiten erlitt der Mann mehrere Stich- sowie Gesichtsverletzungen, die lebensbedrohlich waren. Passanten riefen einen Notarztwagen, welcher den Verletzten in eine Klinik brachte. Dort erfolgte eine Notoperation, nach der nunmehr keine Lebensgefahr mehr bestehen soll. Die Unbekannten flüchteten nach der Tat vom Ort. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übernommen.