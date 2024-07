Fünfergruppe überfällt zwei Heranwachsende

Nr. 1511

In Friedrichshain sollen heute früh zwei Heranwachsende aus einer Fünfergruppe heraus beraubt worden sein. Polizei und Rettungskräfte wurden zur Warschauer Straße alarmiert, wo zwei weibliche und drei männliche Tatverdächtige die beiden 18-Jährigen mit Reizgas besprüht, sie geschlagen und an ihren Taschen gezerrt haben sollen. Die Tatverdächtigen sollen ein Handy und eine Tasche mit Geld erbeutet haben und damit in Richtung Oberbaumbrücke geflohen sein. Die Rettungskräfte brachten die beiden 18-Jährigen in Krankenhäuser. Einer von ihnen konnte nach ambulanter Behandlung seiner Kopfverletzung wieder entlassen werden. Sein gleichaltriger Begleiter erlitt einen Bruch des Fußgelenks und musste stationär im Krankenhaus verbleiben. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.