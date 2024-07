Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nr. 2009

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, den 12. Juli 2024, gegen 7.45 Uhr im Stadtpark Steglitz, Höhe Hermesweg, wurde eine Radfahrerin erheblich verletzt. Um eine Kollision mit einem ihr entgegenkommenden Kleinkraftrad zu verhindern, musste die Radfahrerin ausweichen, stürzte und zog sich mehrere Frakturen sowie eine Kopfverletzung zu. Nach Kontaktaufnahme mit der am Boden liegenden Radfahrerin entfernte sich der Fahrzeugführer des Kleinkraftrades unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei Berlin sucht hierzu nach Zeuginnen und Zeugen.

Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen?

Wer kann Angaben zum Fahrzeugführer und zum Kennzeichen des Kleinkraftrades machen?

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in Lankwitz unter der Telefonnummer (030) 4664-472800 oder per E-Mail an Dir4K23@polizei.berlin.de entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei Berlin können Hinweise gegeben werden.