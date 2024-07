Radfahrerin von Lkw überrollt

Nr. 2007

Gestern Vormittag erlitt eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Marzahn erhebliche Verletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die 67-Jährige gegen 11.45 Uhr den Radweg der Märkischen Allee in Fahrtrichtung Alt-Friedrichsfelde. Dabei sei sie kurz vor der Einmündung zur Straße Alt-Friedrichsfelde an dem verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugverkehr vorbeigefahren, für den die Ampel Rot gezeigt haben soll. Als die Ampel für den Fahrzeugverkehr auf Grün geschaltet habe, soll die Radfahrerin bei für sie Rot zeigendem Ampellicht nach links in die Fußgängerfurt abgebogen sein und wurde von einem anfahrenden Lkw überrollt. Der 36-jährige Lkw-Fahrer soll sofort gebremst haben, konnte jedoch den Unfall nicht verhindern. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Radfahrerin mit einer Fraktur am Bein und Verdacht auf innere Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).