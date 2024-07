Wodka entwendet und Angestellte eines Geschäfts mit Messer bedroht - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nr. 2006

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Kriminalpolizei nach Tatverdächtigen zu einem räuberischen Diebstahl in Prenzlauer Berg. Am Dienstag, den 9. Januar 2024, betraten zwei Männer gegen 12.50 Uhr den Getränkemarkt in der Schönhauser Allee 179. Einer der beiden ging direkt zum Spirituosenregal und steckte dort zwei Flaschen Wodka in seine Jackentasche. Als eine 53-jährige Angestellte die Männer auf dem Weg zum Ausgang auf die noch nicht bezahlten Alkoholflaschen ansprach und sich vor die Tür stellte, um die Männer am Verlassen des Ladens zu hindern, schob der Mann mit den Flaschen die Frau zur Seite und öffnete die Tür. Die Angestellte und ihr inzwischen hinzugekommener Kollege versuchten dann, den Begleiter des Mannes am Verlassen des Geschäfts zu hindern. Daraufhin holte der erste Tatverdächtige ein Messer hervor und bedrohte damit die Angestellten des Ladens. Anschließend flüchtete das Duo in unbekannte Richtung.

Wer kennt die Abgebildeten und kann Angaben zu ihren Identitäten und/oder ihren Aufenthaltsorten machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in Wedding unter der Rufnummer (030) 4664-173131, per E-Mail oder über die Internetwache entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.