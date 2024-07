Mann mit Eisenstange geschlagen

Nr. 2005

In der vergangenen Nacht soll ein Mann im Ortsteil Falkenhagener Feld mit einer Eisenstange angegriffen und verletzt worden sein. Zwei bislang Unbekannte sollen den 46-Jährigen gegen 0.40 Uhr in der Straße Im Spektefeld angesprochen haben. Es soll dann zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll einer der beiden Unbekannten dem 46-Jährigen mit einer Eisenstange ins Gesicht geschlagen haben, anschließend sollen sie ihn weiter mit Fäusten traktiert haben und dann in Richtung Stadtrandstraße geflüchtet sein. Durch den Angriff wurde das Jochbein des 46-Jährigen zertrümmert. Außerdem erlitt er eine Kopfplatzwunde und eine Schnittverletzung an der Hand. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung führt ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West).