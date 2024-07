Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und Transporter

Nr. 2002

Heute Morgen kam es in Pankow zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einer Radfahrerin. Gegen 7.15 Uhr befuhren eine 47-jährige Radfahrerin und ein 39 Jahre alter Fahrer eines Transporters die Berliner Straße in Richtung Hadlichstraße in gleicher Richtung. Auf Höhe einer Grundstückseinfahrt bog der 39-Jährige nach rechts ab und kollidierte mit der Radfahrerin. Infolgedessen stürzte die 47-Jährige zu Boden und zog sich Verletzungen im Gesicht und am Rumpf zu. Die Radfahrerin kam in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Die weiterführenden Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord).