Fußgänger mit schwerer Kopfverletzung im Krankenhaus

Nr. 2001

Gestern Abend zog sich ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Gesundbrunnen erhebliche Verletzungen zu. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 72-Jähriger gegen 19.30 Uhr mit seinem Wagen die Osloer Straße in Richtung Bornholmer Straße. An der Fußgängerampel hinter der Kreuzung Osloer Straße/Prinzenallee soll der 37-jährige Fußgänger vom Mittelstreifen kommend unvermittelt auf die Fahrbahn getreten sein. Der Autofahrer, für den die Ampel Grün gezeigt haben soll, konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei erlitt der Fußgänger eine lebensgefährliche Kopfverletzung. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Osloer Straße musste für die Unfallaufnahme von 19.30 bis 21 Uhr ab Prinzenallee in Fahrtrichtung Osloer Straße gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.