Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen

Nr. 2000

In Tegel endete gestern Abend ein Streit zwischen zwei Frauen blutig. Eine 47-Jährige und eine 46-Jährige gerieten gegen 18 Uhr in der Fußgängerzone der Gorkistraße heftig aneinander. Dabei riss die 47-Jährige der 46-Jährigen mehrere Haarbüschel vom Kopf und biss ihr derart heftig in den kleinen Finger der linken Hand, dass dieser nur noch an einem Hautfetzen hing. Zwei Polizeibeamtinnen außer Dienst, die sich zufällig vor Ort befanden, hielten die Tatverdächtige bis zum Eintreffen der alarmierten Funkwagenbesatzung fest. Rettungskräfte brachten die Verletzte zur Behandlung in ein Krankenhaus, wo das letzte Glied des angegriffenen Fingers amputiert werden musste. Die Tatverdächtige wurde in einer psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses stationär aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.