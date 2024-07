Homophob beleidigt und getreten

Nr. 1998

In Neukölln alarmierten gestern Nachmittag gegen 17.45 Uhr ein 35-Jähriger und ein 43-Jähriger die Polizei und gaben an, dass sie kurz zuvor in der Grünanlage im Weichselpark von einem Mann angegriffen worden seien. Das Paar soll in dem Park gemeinsam mit Freunden auf einer Decke gesessen haben, als der Mann auf die beiden zugegangen sein soll, sie homophob beleidigt habe und auf den Kopf des 35-Jährigen und auf den Rücken des 43-Jährigen eingetreten habe. Die Angegriffenen erlitten leichte Verletzungen. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 54 nahmen den 45-jährigen mutmaßlichen Täter im Park fest. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle des Angreifers ergab einen Wert von etwa 2,9 Promille. Eine Richterin ordnete eine Blutentnahme bei dem 45-Jährigen an. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes wegen Beleidigung und Körperverletzung dauern an.