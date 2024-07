Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Nr. 1497

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte auf ein verbotenes sogenanntes Alleinrennen in Oberschöneweide aufmerksam. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 27-jähriger Mann gegen 1.15 Uhr die Minna-Todenhagen-Straße in Richtung Köpenicker Landstraße mit stark überhöhter Geschwindigkeit befahren haben. Auf die Anhaltesignale des Einsatzwagens reagierte der Fahrer nicht und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Nach einer Flucht über die Köpenicker Landstraße, den Rodelbergweg und die Neue Krugallee konnte der Tatverdächtige schließlich in der Baumschulenstraße gestellt werden. Er gab an, nicht im Besitz eines deutschen Führerscheins zu sein und Drogen konsumiert zu haben und wurde zur Durchführung einer Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam gebracht. Anschließend wurde er von dort entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).