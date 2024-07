Brand in Mehrfamilienhaus

Nr. 1496

Polizei und Feuerwehr wurden in der vergangenen Nacht zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Fennpfuhl gerufen. Die 31-jährige Mieterin stellte im Treppenhaus in der Franz-Jacob-Straße gegen 3 Uhr Rauchwolken fest und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Der 59-jährige Concierge versuchte, das Feuer zu löschen und erlitt dabei eine Rauchgasintoxikation. Die Feuerwehr löschte den Brand, der an einem abgestellten Kinderwagen im Hausflur ausgebrochen war. Rettungskräfte brachten den 59-Jährigen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Weitere Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Die Ursache für den Ausbruch des Brandes klärt nun ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.