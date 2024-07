Angerempelt und Stichverletzungen zugefügt

Nr. 1494

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach Charlottenburg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll sich ein 18-Jähriger gegen 23.10 Uhr im Beisein zweier Freunde auf dem Gehweg der Fasanenstraße aufgehalten haben. Ein unbekannter Mann habe den 18-Jährigen unvermittelt angerempelt und ihm zwei Stichverletzungen am Arm und am Oberkörper zugefügt. Der Verletzte wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.