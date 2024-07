Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1493

Gestern Nachmittag kam es in Gesundbrunnen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Radfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Rad gegen 17 Uhr die Steegestraße in Richtung Wollankstraße. An der Kreuzung zur Wollankstraße wollte der Radfahrer nach links in diese abbiegen und soll dabei eine 34-jährige Autofahrerin übersehen haben, die die Wollankstraße vorfahrtsberechtigt in Richtung Prinzenstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer über die Motorhaube auf die Straße stürzte und dadurch mehrere Hautabschürfungen an Kopf, Armen und Beinen erlitt. Da ein wahrnehmbarer Atemalkoholgeruch in der Luft lag, führten die Beamten eine freiwillige Atemalkoholmessung bei dem 59-Jährigen durch, die einen Wert von rund 1,5 Promille ergab. Alarmierte Rettungskräfte brachten den verletzten Radfahrer für weitere medizinische Untersuchungen in ein Krankenhaus. Er verblieb später für eine stationäre Behandlung einer Rückenverletzung im Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).