Frau angegriffen und fremdenfeindlich beleidigt

Nr. 1491

Gestern Nachmittag rief eine Frau die Polizei nach Tempelhof, nachdem sie von einem Mann verletzt und beleidigt worden sein soll. Die 30-Jährige gab an, der Unbekannte habe sie kurz nach 14 Uhr in der Werderstraße von hinten zu Boden gebracht und danach mit der Faust in den Bauch geschlagen. Dabei soll er ein Messer in der Hand gehalten haben. Zudem soll er ihr das Kopftuch vom Kopf gerissen und sie fremdenfeindlich beleidigt haben. Als die Frau wieder aufstehen wollte, soll der Unbekannte sie an den Armen festgehalten und dabei verletzt haben. Eine medizinische Versorgung wünschte die 30-Jährige nicht. Die Einsatzkräfte konnten den mutmaßlichen Angreifer in der Nähe nicht mehr ausfindig machen. Der Polizeiliche Staatsschutz im Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.