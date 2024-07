Gefährliche Körperverletzung mit Machete - Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1490

Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung eines Tatverdächtigen, der am 14. Januar 2024 gegen 19 Uhr mit einem 29-jährigen in Streit geraten sein soll. Im Verlauf des Streitgesprächs soll der 29-Jährige dem Tatverdächtigen mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben. Daraufhin habe der Tatverdächtige eine Machete unter seinem Pullover hervorgezogen und mit dieser auf den 29-jährigen und dessen 34-jährigen Begleiter eingeschlagen. Beide Männer erlitten schwerwiegende Verletzungen und wurden stationär in einem Krankenhaus behandelt.

männlich

Circa 20 bis 25 Jahre alt

165 cm bis 175 cm groß

schlanke Statur

schwarze Jacke mit Fellkragen

Basecap der Marke Gucci

roter Pullover

dunkle Hose, dunkle Schuhe

Wer kennt den Gesuchten und kann Angaben zu seiner Person oder seinem Aufenthalt machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Perleberger Straße 61a, 10559 Berlin-Moabit, während der Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer (030) 4664-273110 oder per E-Mail , außerhalb der Bürodienstzeiten an den Kriminaldauerdienst der Direktion 2 unter (030) 4664-271100 sowie an jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei Berlin.