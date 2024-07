Brandstiftung in einer Tiefgarage

Nr. 1489

In der vergangenen Nacht wurden in Friedrichshain mehrere Fahrzeuge durch einen Brand beschädigt. Anwohner bemerkten gegen 23.30 Uhr Rauch in einer Tiefgarage in der Weserstraße, der von einem geparkten Motorroller ausging, und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Zwei Anwohner versuchten zunächst, den Brand selbst zu löschen, was jedoch misslang. Schließlich löschten Brandbekämpfer der Berliner Feuerwehr den völlig ausgebrannten Motorroller. Durch das Feuer wurden auch ein weiteres Kleinkraftrad sowie zwei in der Nähe geparkte Autos beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen. Die Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.