Einsatz eines Distanzelektroimpulsgerätes gegen einen Mann

Nr. 1487

Einsatzkräfte der Polizei mussten gestern Abend wegen eines Mannes ausrücken, der in Britz auf einer Straße den Verkehr behinderte. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen stand ein 37-jähriger Mann gegen 19 Uhr auf dem Britzer Damm und blockierte den Fließverkehr. Die eingetroffenen Beamten sprachen den Mann an, dass er von der Fahrbahn herunterkommen möge. Da er der Aufforderung nicht nachkam und immer wieder auf die Straße lief, versuchten die Einsatzkräfte, den Mann von der Fahrbahn zu ziehen. Dabei kam es zu erheblichen Widerstandshandlungen, wobei sich der 37-Jährige mit seinen Beinen scherenartig am Bein eines Beamten verhakte. Durch den Einsatz eines Distanzelektroimpulsgerätes konnte der Mann unter Kontrolle gebracht und es konnten ihm Handfesseln angelegt werden. Aufgrund seiner Verhaltensauffälligkeiten brachten ihn alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus, wo er nach Rücksprache mit einem Psychiater stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.