Kind bei Verkehrsunfall verletzt und davongelaufen

Nr. 1486

Gestern Nachmittag kam es in Lankwitz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Kind. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 26-jährige Autofahrer gegen 15 Uhr die Belßstraße in Richtung Preysingstraße, als das bislang unbekannte Mädchen zu Fuß unvermittelt die Belßstraße überquert haben soll. Der Autofahrer konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Mädchen an. Dabei könnte es sich erheblich verletzt haben. Dennoch entfernte sich das Mädchen zu Fuß in Richtung S-Bahnhof Marienfelde und konnte auch in der Nähe von den alarmierten Einsatzkräften nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.