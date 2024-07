Tote Frau nach Wohnungsbrand gefunden

Nr. 1484

In der vergangenen Nacht kam es in Wilmersdorf zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus, bei dem eine Frau ums Leben kam. Gegen 1.15 Uhr alarmierte ein Anwohner die Feuerwehr, nachdem er in einer gegenüberliegenden Wohnung in der Ludwigkirchstraße Flammen gesehen hatte. Bei den Löscharbeiten fanden die Brandbekämpfer in der betroffenen Wohnung eine tote Frau, offenbar die 59-jährige Wohnungsinhaberin. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wird von fahrlässiger Brandstiftung ausgegangen. Durch das Feuer wurden wesentliche Bestandteile der Wohnung zerstört. Zwölf Personen mussten aus dem Haus evakuiert werden. Während der Löscharbeiten war die Ludwigkirchstraße vollständig gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.