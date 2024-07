Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1482

Gestern Abend wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall mit einem Autofahrer in Wilhelmstadt verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 28-jährige Autofahrer gegen 18 Uhr den Seeburger Weg in Richtung Blasewitzer Ring, als eine 14-jährige Fußgängerin die Fahrbahn betrat und von dem Auto angefahren wurde. Die Jugendliche erlitt durch den Zusammenstoß eine Kopf- und eine Armverletzung. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Die Mutter war ebenfalls am Unfallort und begleitete die Tochter in die Klinik. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.