Mutmaßlichen Autodieb festgenommen

Nr. 1480

Im Zuge einer Verkehrskontrolle stellten Polizeikräfte gestern Nachmittag in Kreuzberg einen vor wenigen Tagen entwendeten Pkw fest. Der Skoda tauchte gegen 17.30 Uhr am Carl-Herz-Ufer in Kreuzberg auf. Bei der Durchsuchung des Wagens, des 19-jährigen Fahrers und seiner 17 Jahre alten Beifahrerin fanden die Einsatzkräfte zudem weiteres mutmaßliches Diebesgut und Werkzeug. Der 19-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen, erkennungsdienstlich behandelt und an ein Jugendkommissariat der Direktion 4 (Süd) überstellt. Auch die 17-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt und anschließend ihrer Mutter übergeben.