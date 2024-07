Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1479

Gestern Mittag ist ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Wilhelmstadt verletzt worden. Gemäß Zeugenangaben befuhr ein 31-Jähriger gegen 12.30 Uhr mit einem Seat die Heerstraße in Richtung Pichelsdorfer Straße. Kurz vor der Kreuzung Heerstraße/ Pichelsdorfer Straße wechselte der Fahrer mit dem Wagen von der linken in die rechte Fahrspur und stieß dabei gegen den 63-jährigen Motorradfahrer, der in derselben Richtung unterwegs war. Durch den Aufprall fiel der Motorradfahrer von der Maschine und erlitt Verletzungen an der Schulter, am Becken sowie an den Beinen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West).