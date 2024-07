Mann drohte mit Schusswaffe - Festnahme

Nr. 1477

Heute früh wurde in Mitte ein Mann festgenommen, der mit einer Schusswaffe gedroht haben soll. Nach bisherigem Kenntnisstand soll der 32-Jährige kurz vor 6 Uhr um Einlass in eine Bar in der Torstraße gebeten haben. Durch dortiges Personal soll ihm der Zutritt jedoch nicht gewährt worden sein. Daraufhin soll er eine Schusswaffe gezeigt haben, die er in einer Umhängetasche dabeigehabt haben soll und das Personal verbal bedroht haben. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert. Als die Einsatzkräfte ankamen, trafen sie den Mann auf dem Gehweg an. Unter Vorhalt der dienstlichen Maschinenpistole forderten sie den Mann auf, sich auf den Boden zu legen. Er kam der Aufforderung nach und wurde festgenommen. Zeugen gaben an, dass er seine Umhängetasche zwischenzeitlich hinter einem Blumenkübel in der Nähe versteckt haben soll, wo Einsatzkräfte tatsächlich auch eine Tasche fanden. Darin wurde eine scharfe Schusswaffe gefunden und beschlagnahmt. Bei dem Mann erfolgte eine Atemalkoholmessung, die einen Wert von 1,0 Promille ergab. Er kam zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung sowie Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam, von wo er anschließend wieder entlassen wurde. Die weiteren Ermittlungen wegen Bedrohung mit Waffen sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz dauern an.